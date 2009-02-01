Баннеры

$250
БаннерыЗавершен72 заявки673 просмотра
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Нужно изготовить несколько баннеров.

Есть:

- Арт для изготовления

- Описание поведения баннеров (сценарии)

- Рекламные слогоны

Нужно

- Несколько баннеров во флэш

- несколько неанимированных баннеров.

Предложения без портфолио не рассматриваются

15 лет назад
wargamer
Хелд 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
wind-wings
Анжелика 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Был приятно удивлен качеством работы. Молодец
Хороший заказчик, вежлив в общении, никаких проблем с оплатой. Приятно работать.
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