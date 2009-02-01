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Нужно изготовить несколько баннеров.
Есть:
- Арт для изготовления
- Описание поведения баннеров (сценарии)
- Рекламные слогоны
Нужно
- Несколько баннеров во флэш
- несколько неанимированных баннеров.
Предложения без портфолио не рассматриваются
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