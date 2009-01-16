Надо нарисовать банер для девелоперской компании (она же и продавец недвижимости). Бюджет - до 35 долларов. банер 468 х 60, желательно сделать с логотипом. Логотип в приложении. ява, флеш, или просто картинка. Если ява или флеш, надписи: Продажа. Аренда. Недвижимость класса ...