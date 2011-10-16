Баннер для девелопера

БаннерыЗавершен22 заявки726 просмотров
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#1$

Надо нарисовать банер для девелоперской компании (она же и продавец недвижимости).

Бюджет - до 35 долларов.

банер 468 х 60, желательно сделать с логотипом. Логотип в приложении.

ява, флеш, или просто картинка.

Если ява или флеш, надписи:

Продажа. Аренда.

Недвижимость класса "Люкс".

Аквапарк.

Детский городок.

Фитнес-клуб Gold’s GYM.

Итальянский ресторан «Al Porto»

СПА салон Sanctuary Day Spas

15 лет назад
Mirabel
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Победитель конкурса
mixailomz
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
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Заявки фрилансеров
mixailomz
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
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