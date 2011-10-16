Баннер для девелопера

Изменения в баннере срочно! флеш.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо нарисовать банер для девелоперской компании (она же и продавец недвижимости).
Бюджет - до 35 долларов.
банер 468 х 60, желательно сделать с логотипом. Логотип в приложении.
ява, флеш, или просто картинка.
Если ява или флеш, надписи:
Продажа. Аренда.
Недвижимость класса "Люкс".
Аквапарк.
Детский городок.
Фитнес-клуб Gold’s GYM.
Итальянский ресторан «Al Porto»
СПА салон Sanctuary Day Spas
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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