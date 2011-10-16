Баннер для девелопера

Нужно нарисовать несколько банеров для mp3 сайта которые максимально бы привлекали внимание. Банеры нужны анимированные, примерно 5-7 шт. Пишите ваши предложения, готов рассмотреть цены по 5 баксов за банер. Банеры типа алфавита и тестовые с мерцанием ...