Серия банеров для сайта

Добрый день! Нудно создать Flesh и ,банер для сайта www.nogtipro.com.ua. Ваши сроки и цены.. Ваши предложения скрыты от других пользователей.
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Для сайта price.ua необходима сделать серию банеров.
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