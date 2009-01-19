Два Flash-баннера для сайта

Нужно разработать два Flash-баннера заданного размера для сайта.

Один небольшой - 165x115 пикселей. Второй побольше - 550x210 пикселей.

Тематика первого - подключение к красивым номерам различных операторов сотовой связи.

Второй должен быть посвящен ремонту и обслуживанию айфонов.

Подробнее о желаемых цветовых решениях, оплате, предоплате - напишу лично после выбора исполнителя.

Здесь пишите свои цены и условия по оплате (желательно электронные платежи - Яндекс.Деньги, WebMoney).