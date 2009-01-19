Два Flash-баннера для сайта

$50
БаннерыЗавершен9 заявок224 просмотра
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Нужно разработать два Flash-баннера заданного размера для сайта.

Один небольшой - 165x115 пикселей. Второй побольше - 550x210 пикселей.

Тематика первого - подключение к красивым номерам различных операторов сотовой связи.

Второй должен быть посвящен ремонту и обслуживанию айфонов.

Подробнее о желаемых цветовых решениях, оплате, предоплате - напишу лично после выбора исполнителя.

Здесь пишите свои цены и условия по оплате (желательно электронные платежи - Яндекс.Деньги, WebMoney).

15 лет назад
ippolitov
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
janizary
Антон 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$40
3 дня
Работа сделана хорошо и в срок. Никаких претензий к исполнителю не имею. Если что-нибудь понадобиться, без раздумий обращусь снова к нему.
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата, очень приятен в общении. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
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