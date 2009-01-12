Анимированный gif-баннер 240Х240 для бизнес-сайта

БаннерыЗакрыт38 заявок394 просмотра
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Выполнить gif-баннер размером 240Х240 для бизнес-проекта.

На баннере будет 4 последовательно сменяющихся текста.

Оформление — предлагает исполнитель.

Нужно несколько набросков, один из них принимается.

Оплата по выполнении заказа.

15 лет назад
masterlab
Мастер 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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