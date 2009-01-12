Анимированный gif-баннер 240Х240 для бизнес-сайта

Необходимо создать простой баннер-счетчик. ТЗ: - Размер 468х60 - На баннере - цифры. Нужно чтобы каждый день к счетчику прибавлялась случайная сумма в пределах 1-5. Начальное число счетчика - 50. Графический интерфейс баннера могу предоставить сам в psd. Нужно ...