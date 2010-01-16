Спасибо за интересную работу. Весьма своеобразная техническая тематика. Хочу сказать всем фрилансерам, что только этот заказчик настолько беспокоится об удобстве исполнителя, что не только написал ТЗ, но и сделал видео по контент-менеджменту. Хоть с друпалом я работаю постоянно, но такое внимание ко мне, затраты времени на создание видео и готовность к диалогу, честно говоря, очень приятно удивили. Рекомендую к сотрудничеству.