Сделать уникальные (!) описания для 4 разделов сайта по швейному оборудованию. Со ссылками на другие разделы сайта. Размер — 2-3 абзаца. Примеры будут предоставлены. Пишите, пожалуйста, цену и срок.
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно указать диапазон цен (минимальную и максимальную цены) на товары на сайте. Цены берутся из прайс-листа. 1. Всего 134 товара. 2. Для каждого товара указывается миним. и максим. цена по прайсу (xls) 3. Админка на сайте редактирует HTML — ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Нужно сверстать наш дизайн и привязать его к wordpress. Поможете? Укажите, пожалуйста, цену и срок.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
По предоставленному списку промышленных проектов нужно: 1. Написать абзац текста, описывающего проект. 2. Ввести на сайте это описание. 3. Выбрать или ввести ключевые слова, которые описывают отрасль, компанию, используемые компоненты и т.п. проекта 4. Опубликовать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Написать код для JQuery, который для всех ссылок на файлы .pdf / .doc / .xls прописывает аттрибут target="_blank". То есть, чтобы все эти файлы при клике на ссылку открывались в новом окне. Нужно сегодня. Пишите вашу цену. Спасибо.Завершен13 лет назад
Сделать несложную вёрстку для страницы сайта.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужно составить список с данными промышленных (и околопромышленных) сайтов-порталов российского интернета, у которых есть возможность рассылки рекламно-информационного блока по своим подписчикам. Подходят сайты, посетителям которым интересны изделия для автоматизации производства (датчики, индикаторы, измерители уровня, давления и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно реализовать для сайта на Drupal форму заказа с логикой. Описание формы для примера ----------------------------------------------- Поле 1. выбор из выпадающего списка: а1 или б1 или с1 Поле 2. если а1: вывод а2 и б2, если ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доработать магазин на phpshop (phpshop.ru) для продажи одежды: 1. Нужно предоставить выбор пользователю модификаций товара по цвету и размеру. Причём учесть, что модификаций может быть несколько десятков. 2. Нужно отслеживать наличие каждой модификации товара каждого ...Завершен14 лет назад
Добрый день. Есть страница по продаже книг, которая будет мини-сайтом. Нужно сделать, что бы было красиво. Возможно, что-то вроде такого стиля: http://www.sdhoc.com/ А может быть — просто так: http://mann-ivanov-ferber.ru/books/mif/046/ Пишите цену и срок!Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на bitrix 6.5. Нужно сделать отображение материалов во вложенных разделах (несколько уровней). Нужна консультация по настройке. Срок: сегодня, 24 июля. Кто и за сколько может помочь?Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день! На нашем сайте (на drupal 6) есть модуль импорта данных из формата CSV. Умеет импортировать данные для типа ССК (в том числе — загружать картинки) из файлов с произвольными полями (соответствие полей устанавливается через интерфейс ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен скрипт для интернет-магазина Shop-script для массовой коррекции цены. На входе: 1. Выбираем категории для которых менять цену (выбор должен быть простой и быстрый). 2. Указываем множитель (может быть как больше так и меньше 1). На выходе: все цены в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Нужно написать скрипт (видимо JavaScript), который бы перехватывал и сохранял в список-файл, данные, которые введятся в форму пользователями (без модификации параметра ACTION формы). Можно модифицировать только html-файл в котором стоит форма, а вот саму форму ...Завершен15 лет назад
День добрый. Нужно рассказать о сайте и предлагаемой продукции на тематических промышленных форумах. Тематика сайта: инженерные решения, продажа промышленных датчиков, редукторов, частотных преобразователей и т.п. Пишите, пожалуйста, как можете помочь (за какой срок, цену, какие ожидаете результаты). Желателен опыт ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Заменить три надписи на картинках по центру страницы. 1. фото оставить тоже самое. Текст: «Бетон» заменить на «Доставка бетона» 2. 02.jpg — «Металл» заменить на «Бетонный завод». 3. 03.gif — «Фанера» заменить на «Бетон насосы» Надписи и тексты ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Написать смешным шрифтом. Сделать ее анимацией, в GIF, с изредка "стучащей" буквой "Ч" Исходник в Image Ready, так, что бы можно было потом самому указать нужный размер шрифта. Срок — сегодня. Пишите цену.Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен скрипт на PHP для автоматизации публикации в ЖЖ-дневник. Цену и срок выполнения пишите, пожалуйста.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Следуя инструкциям: http://maulnet.ru/archives/2534 Зарегистрировать блог для кросспостинга. Плагины настраивать/устанавливать не нужно. Укажите Вашу цену и срок.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно на регулярной основе переводить статьи из англоязычного блога и выкладывать их в русскоязычный блог. Тематика — общая. От обучения языкам до маркетинга. Размер статей: 5000 — 10000 знаков с пробелами. Планируемая частота — 1 статья в неделю. Пишите ...Переводы48 заявокЗакрыт15 лет назад