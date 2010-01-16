masterlab

Мастер masterlab

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Описания разделов сайта по швейному оборудованию

    Сделать уникальные (!) описания для 4 разделов сайта по швейному оборудованию. Со ссылками на другие разделы сайта. Размер — 2-3 абзаца. Примеры будут предоставлены. Пишите, пожалуйста, цену и срок.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Указать диапазон цен на товары на сайте

    Нужно указать диапазон цен (минимальную и максимальную цены) на товары на сайте. Цены берутся из прайс-листа. 1. Всего 134 товара. 2. Для каждого товара указывается миним. и максим. цена по прайсу (xls) 3. Админка на сайте редактирует HTML — ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Составление описаний к проектам и публикация их

    По предоставленному списку промышленных проектов нужно: 1. Написать абзац текста, описывающего проект. 2. Ввести на сайте это описание. 3. Выбрать или ввести ключевые слова, которые описывают отрасль, компанию, используемые компоненты и т.п. проекта 4. Опубликовать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Все ссылки на файлы в новом окне. JQuery

    Написать код для JQuery, который для всех ссылок на файлы .pdf / .doc / .xls прописывает аттрибут target="_blank". То есть, чтобы все эти файлы при клике на ссылку открывались в новом окне. Нужно сегодня. Пишите вашу цену. Спасибо.

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Составить список промышленных сайтов с рассылкой

    Здравствуйте. Нужно составить список с данными промышленных (и околопромышленных) сайтов-порталов российского интернета, у которых есть возможность рассылки рекламно-информационного блока по своим подписчикам. Подходят сайты, посетителям которым интересны изделия для автоматизации производства (датчики, индикаторы, измерители уровня, давления и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать форму с логикой на Drupal

    Нужно реализовать для сайта на Drupal форму заказа с логикой. Описание формы для примера ----------------------------------------------- Поле 1. выбор из выпадающего списка: а1 или б1 или с1 Поле 2. если а1: вывод а2 и б2, если ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка магазина на PHPSHOP

    Доработать магазин на phpshop (phpshop.ru) для продажи одежды: 1. Нужно предоставить выбор пользователю модификаций товара по цвету и размеру. Причём учесть, что модификаций может быть несколько десятков. 2. Нужно отслеживать наличие каждой модификации товара каждого ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать красивой страницу по продаже книг

    Добрый день. Есть страница по продаже книг, которая будет мини-сайтом. Нужно сделать, что бы было красиво. Возможно, что-то вроде такого стиля: http://www.sdhoc.com/ А может быть — просто так: http://mann-ivanov-ferber.ru/books/mif/046/ Пишите цену и срок!

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна консультация по BITRIX 6.5

    Здравствуйте. Есть сайт на bitrix 6.5. Нужно сделать отображение материалов во вложенных разделах (несколько уровней). Нужна консультация по настройке. Срок: сегодня, 24 июля. Кто и за сколько может помочь?

    Битрикс
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка модуля импорта из CSV. Drupal

    Добрый день! На нашем сайте (на drupal 6) есть модуль импорта данных из формата CSV. Умеет импортировать данные для типа ССК (в том числе — загружать картинки) из файлов с произвольными полями (соответствие полей устанавливается через интерфейс ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт для массовой коррекции цены. Shop-Script

    Нужен скрипт для интернет-магазина Shop-script для массовой коррекции цены. На входе: 1. Выбираем категории для которых менять цену (выбор должен быть простой и быстрый). 2. Указываем множитель (может быть как больше так и меньше 1). На выходе: все цены в ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт для перехвата ввода данных в форму (e-mail)

    Добрый день! Нужно написать скрипт (видимо JavaScript), который бы перехватывал и сохранял в список-файл, данные, которые введятся в форму пользователями (без модификации параметра ACTION формы). Можно модифицировать только html-файл в котором стоит форма, а вот саму форму ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Продвижение сайта промышленной тематики в форумах

    День добрый. Нужно рассказать о сайте и предлагаемой продукции на тематических промышленных форумах. Тематика сайта: инженерные решения, продажа промышленных датчиков, редукторов, частотных преобразователей и т.п. Пишите, пожалуйста, как можете помочь (за какой срок, цену, какие ожидаете результаты). Желателен опыт ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подправить картинки и графический текст на сайте

    Заменить три надписи на картинках по центру страницы. 1. фото оставить тоже самое. Текст: «Бетон» заменить на «Доставка бетона» 2. 02.jpg — «Металл» заменить на «Бетонный завод». 3. 03.gif — «Фанера» заменить на «Бетон насосы» Надписи и тексты ...

    Тексты для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Простенькое название — GIF анимация

    Написать смешным шрифтом. Сделать ее анимацией, в GIF, с изредка "стучащей" буквой "Ч" Исходник в Image Ready, так, что бы можно было потом самому указать нужный размер шрифта. Срок — сегодня. Пишите цену.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Регулярный перевод статей с англоязычного блога

    Нужно на регулярной основе переводить статьи из англоязычного блога и выкладывать их в русскоязычный блог. Тематика — общая. От обучения языкам до маркетинга. Размер статей: 5000 — 10000 знаков с пробелами. Планируемая частота — 1 статья в неделю. Пишите ...

    Переводы48 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка темы для Wordpress
Спасибо!
Спасибо, вёрстка была сделана и работает теперь на сайте.
Ответный отзыв
ITProf
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужна консультация по BITRIX 6.5
Сотрудничеством доволен.
В удобное время проконсультировал по требуемому вопросу по системе Bitrix, оперативно помог настроить сайт. Спасибо!
Ответный отзыв
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Указать диапазон цен на товары на сайте
Интересный проект, четкое задание, моментальная оплата. Было приятно сотрудничать. Спасибо!
Спасибо, правки на сайт внесены вовремя и качественно. Предоставлен подробный отчет о работе. При необходимости буду обращаться ещё за помощью.
Ответный отзыв
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
$9
10 баллов
13 лет назад
Составление описаний к проектам и публикация их
Спасибо за интересную работу. Весьма своеобразная техническая тематика. Хочу сказать всем фрилансерам, что только этот заказчик настолько беспокоится об удобстве исполнителя, что не только написал ТЗ, но и сделал видео по контент-менеджменту. Хоть с друпалом я работаю постоянно, но такое внимание ко мне, затраты времени на создание видео и готовность к диалогу, честно говоря, очень приятно удивили. Рекомендую к сотрудничеству.
Описание текстов проектов и их публикация сделаны оперативно и точно. Виктория была всегда на связи, быстро вносила нужные доработки. Спасибо.
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stepennwolf
Игорь 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Все ссылки на файлы в новом окне. JQuery
Благодарю за работу. Очень приятный и адекватный заказчик. Толково объяснил задание и вовремя оплатил.
Сделано хорошо скрипт на JS. Толково и быстро. Спасибо.
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