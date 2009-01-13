Нарисовать баннер для mp3 сайта

Изменения в баннере срочно! флеш.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать несколько банеров для mp3 сайта которые максимально бы привлекали внимание. Банеры нужны анимированные, примерно 5-7 шт.
Пишите ваши предложения, готов рассмотреть цены по 5 баксов за банер. Банеры типа алфавита и тестовые с мерцанием не катят, нужны красивые.
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