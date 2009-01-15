Баннер для продающего сайта

Нужно разработать два Flash-баннера заданного размера для сайта. Один небольшой - 165x115 пикселей. Второй побольше - 550x210 пикселей. Тематика первого - подключение к красивым номерам различных операторов сотовой связи. Второй должен быть посвящен ремонту и обслуживанию айфонов. Подробнее о ...