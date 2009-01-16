Нарисовать картинку

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Здравствуйте,

нужна 1 картинка рамером 100х100 - логотип радио Европа Плюс

оплата в wmz

15 лет назад
alex_the_dj
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Pianist
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Владимир сделал всю работу за 1 вечер, хотя задание было существенно больше, чем входило в проект. Качество работы высокое, скорость исполненя - великолепная. Все изменения вносились сразу. Владимир - отличный исполнитель, приятно сотрудничать, рекомендую.
Хочу отметить, Алексея, как очень приятного заказчика. Задание понятно, все четко и ясно. Оплата без задержек. Рекомендую!
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