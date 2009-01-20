Баннер для сайта

Приятный в общении человек, который выполнил мой заказ в течении часа. Сразу после утверждения его на роль исполнителя я получил несколько баннеров на выбор. После этого Антон делал мне кнопки для сайта и еще несколько разных баннеров отличного качества. Продолжаю сотрудничать. Рекомендую как ответственного, исполнительного и приятного в общении человека. по 10 бальной системе оценки ставлю 12 ))