Cтатический баннер для новостного сайта

$6
БаннерыЗавершен9 заявок169 просмотров
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Нужен баннер, наподобие того, что обведён на скрине в приложении.

Пойдёт на сайт www.freedence.ru в серую область.

Фотографию и текст предоставлю.

15 лет назад
Vylziver
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Karviniya
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$6
1 день
Маргарита не только великолепно сделала работу, но и объяснила на пальцах принципы работы баннеров и их установку. Большое за это спасибо)
Приятно было работать ;)
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