Флеш баннер с одним сценарием в двух размерах

Банер 235х250 Надпись, картинка, ява или флеш Квартира от собственника без посредников. $140 000 за 118 кв.м. Бюджет до 50$ Фото объекта можно посмотреть тут tuscasas.1gb.ru/, весь сайт посвящен одним апартаментам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать 2 флеш-баннера. Сценарий в обеих баннерах один и тот-же. Отличаются только размерами: 468х60 и 500х80. Вес до 30-35кб. Ссылка должна передаваться из параметров через clickTAG. Ничего сложного: несколько сменяющих друг друга фонов, два логотипа, фото ноутбука и монитора и тексты. Возможна небольшая анимация (шевелящиеся листья у пальмы). Подробности в привате. Просьба указывать примерную цену. Срок 2 дня.
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