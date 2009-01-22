Флеш баннер с одним сценарием в двух размерах

Требуется разработать 2 флеш-баннера. Сценарий в обеих баннерах один и тот-же. Отличаются только размерами: 468х60 и 500х80. Вес до 30-35кб. Ссылка должна передаваться из параметров через clickTAG. Ничего сложного: несколько сменяющих друг друга фонов, два логотипа, фото ноутбука и монитора и тексты. Возможна небольшая анимация (шевелящиеся листья у пальмы). Подробности в привате. Просьба указывать примерную цену. Срок 2 дня.