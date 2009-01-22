Флеш баннер с одним сценарием в двух размерах

БаннерыЗавершен35 заявок421 просмотр
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Требуется разработать 2 флеш-баннера. Сценарий в обеих баннерах один и тот-же. Отличаются только размерами: 468х60 и 500х80. Вес до 30-35кб. Ссылка должна передаваться из параметров через clickTAG. Ничего сложного: несколько сменяющих друг друга фонов, два логотипа, фото ноутбука и монитора и тексты. Возможна небольшая анимация (шевелящиеся листья у пальмы). Подробности в привате. Просьба указывать примерную цену. Срок 2 дня.

15 лет назад
pbashkatov
Павел 
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
15 лет назад
$60
2 дня
Творчески подошёл к вопросу. Сделал всё чётко и быстро. Баннер утвердили с первого раза! Профессионал. Рекомендую.
Только положительные эмоции! Приятно работать.
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