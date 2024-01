pbashkatov

Имеется макет в формате INDD. Необходимо адаптировать его в один из размеров: 246x167 или 121x335 на Ваш выбор. На выходе должен быть EPS или TIFF. Требования типографии: 1. TIFF a.) CMYK, 247 to 300 dpi resolutions. b.) B/W ad should be ...