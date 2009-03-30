pbashkatov

Требуется прогнать по тематическим белым каталогам латвийский СДЛ сайт (русскоязычный). Я даю ключевики и ссылку, всё остальное делаете сами. На данный момент у морды PR3 и ТИЦ10. Пожалуйста указывайте, своя ли у вас база или нет и ...