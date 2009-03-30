pbashkatov

Павел pbashkatov

 
49 летЛатвия/Рига
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Всё здесь: http://bashkatov.eu

  • Дизайн интернет-магазина косметики

    Требуется дизайнер для создания интернет-магазина косметики. Наличие профильных работ в портфолио обязательно. Вы должны будете создать дизайн для 6-и шаблонов и 5-и форм. Имеется готовый логотип. Пожалуйста, указывайте примерную стоимость и сроки, а также ссылку на профильные ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Адаптация INDD макета под новый размер

    Имеется макет в формате INDD. Необходимо адаптировать его в один из размеров: 246x167 или 121x335 на Ваш выбор. На выходе должен быть EPS или TIFF. Требования типографии: 1. TIFF a.) CMYK, 247 to 300 dpi resolutions. b.) B/W ad should be ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash баннер 120x600

    Требуется разработать динамичный, анимированный, стильный баннер с продуманной композицией и красивыми переходами. По результатам работы возможен бонус. Ссылка, на которую должен осуществляться переход, должна задаваться в HTML коде вызова баннера через clickTAG. Срок - до вечера 18.04.2009 Пожалуйста, ...

    HTMLFlash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash баннер в 2-х размерах 240x400 и 500x80

    Промо-баннер для дистрибутора компьютерных компонентов. Должно быть красиво и стильно. 240х400. Вес до 35кб. 500x80. Вес до 15кб. Пожалуйста, оставляйте Ваши предложения с указанием цены и сроков. Личку НЕ читаю.

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash баннер 240x400

    Промо-баннер для дистрибутора компьютерных компонентов. Должно быть красиво и стильно. Главная тема - космос, что требуется подчеркнуть визуально. Ссылка, на которую должен осуществляться переход, должна задаваться в HTML коде вызова баннера через clickTAG. Вес до 35кб. Пожалуйста, оставляйте ...

    HTMLFlash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Прогнать СДЛ сайт по каталогам

    Требуется прогнать по тематическим белым каталогам латвийский СДЛ сайт (русскоязычный). Я даю ключевики и ссылку, всё остальное делаете сами. На данный момент у морды PR3 и ТИЦ10. Пожалуйста указывайте, своя ли у вас база или нет и ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рекламная страница A5

    Необходимо сделать рекламную страничку. Размеры: 145x210mm Слева отступ 10mm под спиральный переплёт. Заложить по 5mm на обрезку по всем сторонам. На выходе - формат EPS. Это будет реклама Латвийского семейного портала www.7ya.lv. Есть текст, лого в PNG и фотография мамы ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн и вёрстка формы логина

    Имеется примерный дизайн формы логина. Надо довести его до ума и сверстать в блочную вёрстку. На форме имеется заголовок, поля для логина и пароля, кнопка входа и 2 ссылки. Форма вписана в прямоугольник с закруглёнными ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статья об электронных сигаретах

    Необходимо написать обзорную статью на тему электронных сигарет. В статье будет ссылка на рекламируемый сайт, продающий электронные сигареты. Статья будет размещена на семейном портале, соответственно упор должен быть сделан на то, что эти сигареты не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Простой флеш баннер 468x60

    Требуется разработать несложный флеш баннер с размерами 468x60 и весом до 25кб. Ссылка должна передаваться из параметров через clickTAG. Два логотипа, несколко фото, тексты. Подробности в привате. Просьба указывать примерную цену. Срок 1 день.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Флеш баннер с одним сценарием в двух размерах

    Требуется разработать 2 флеш-баннера. Сценарий в обеих баннерах один и тот-же. Отличаются только размерами: 468х60 и 500х80. Вес до 30-35кб. Ссылка должна передаваться из параметров через clickTAG. Ничего сложного: несколько сменяющих друг друга фонов, два ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Переверстать сайт на блочную верстку

    Есть готовый сайт, свёрстанный на таблицах. Требуется переверстать на блочную вёрстку под CMS MODx. Верстка должна быть семантически верной и проходить валидацию. Пожалуйста давайте 1-3 ссылки на свои работы. Сайт: http://www.gamucci.com/

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
neevklid
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Адаптация INDD макета под новый размер
Благодарю за успешное сотрудничество!
Профессионал. Все вопросы чёткие и по существу. Спасибо за работу и терпение :) Надеюсь это не последний совместный проект!
Ответный отзыв
julia_gorbach
Юлия Горбач 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интернет-магазина косметики
Спасибо, Павел! Было интересно и приятно работать!
Спасибо Юлии за отличную работу! Будем сотрудничать и дальше :)
Ответный отзыв
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Flash баннер 240x400
Великолепный заказчик! Очень рад нашему сотрудничеству. Очень приятно работать! Советую =)
Очень приятный в общении человек. Делаем уже далеко не первый проект и могу уверенно сказать - работайте с Сергеем, он вас не подведёт!
Ответный отзыв
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Flash баннер 120x600
Тактичность и порядочность. Детальная постановка задачи. Продолжаем работать.
Будем продолжать наше взаимовыгодное сотрудничество и дальше. Рекомендую Сергея!
Ответный отзыв
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Flash баннер в 2-х размерах 240x400 и 500x80
Приятно работать!
И снова всё замечательно!
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