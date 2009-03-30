pbashkatov

Требуется дизайнер для создания интернет-магазина косметики. Наличие профильных работ в портфолио обязательно. Вы должны будете создать дизайн для 6-и шаблонов и 5-и форм. Имеется готовый логотип. Пожалуйста, указывайте примерную стоимость и сроки, а также ссылку на профильные ...
Всё здесь: http://bashkatov.eu
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеется макет в формате INDD. Необходимо адаптировать его в один из размеров: 246x167 или 121x335 на Ваш выбор. На выходе должен быть EPS или TIFF. Требования типографии: 1. TIFF a.) CMYK, 247 to 300 dpi resolutions. b.) B/W ad should be ...Завершен15 лет назад
Требуется разработать динамичный, анимированный, стильный баннер с продуманной композицией и красивыми переходами. По результатам работы возможен бонус. Ссылка, на которую должен осуществляться переход, должна задаваться в HTML коде вызова баннера через clickTAG. Срок - до вечера 18.04.2009 Пожалуйста, ...Завершен15 лет назад
Промо-баннер для дистрибутора компьютерных компонентов. Должно быть красиво и стильно. 240х400. Вес до 35кб. 500x80. Вес до 15кб. Пожалуйста, оставляйте Ваши предложения с указанием цены и сроков. Личку НЕ читаю.Завершен15 лет назад
Промо-баннер для дистрибутора компьютерных компонентов. Должно быть красиво и стильно. Главная тема - космос, что требуется подчеркнуть визуально. Ссылка, на которую должен осуществляться переход, должна задаваться в HTML коде вызова баннера через clickTAG. Вес до 35кб. Пожалуйста, оставляйте ...Завершен15 лет назад
Требуется прогнать по тематическим белым каталогам латвийский СДЛ сайт (русскоязычный). Я даю ключевики и ссылку, всё остальное делаете сами. На данный момент у морды PR3 и ТИЦ10. Пожалуйста указывайте, своя ли у вас база или нет и ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать рекламную страничку. Размеры: 145x210mm Слева отступ 10mm под спиральный переплёт. Заложить по 5mm на обрезку по всем сторонам. На выходе - формат EPS. Это будет реклама Латвийского семейного портала www.7ya.lv. Есть текст, лого в PNG и фотография мамы ...Завершен15 лет назад
Имеется примерный дизайн формы логина. Надо довести его до ума и сверстать в блочную вёрстку. На форме имеется заголовок, поля для логина и пароля, кнопка входа и 2 ссылки. Форма вписана в прямоугольник с закруглёнными ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сделать ресайз флеш-баннера. Добавить один фрейм с текстом и лого.Завершен15 лет назад
Нужен представительный баннер, который должен давать понять, что рекламируемая организация - солидный, надёжный и признанный партнёр.Завершен15 лет назад
Слегка анимированный фон, четыре текстовые фразы и лого. Лого и шрифты прилагаются.Завершен15 лет назад
Необходимо написать обзорную статью на тему электронных сигарет. В статье будет ссылка на рекламируемый сайт, продающий электронные сигареты. Статья будет размещена на семейном портале, соответственно упор должен быть сделан на то, что эти сигареты не ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется разработать несложный флеш баннер с размерами 468x60 и весом до 25кб. Ссылка должна передаваться из параметров через clickTAG. Два логотипа, несколко фото, тексты. Подробности в привате. Просьба указывать примерную цену. Срок 1 день.Завершен15 лет назад
Требуется разработать 2 флеш-баннера. Сценарий в обеих баннерах один и тот-же. Отличаются только размерами: 468х60 и 500х80. Вес до 30-35кб. Ссылка должна передаваться из параметров через clickTAG. Ничего сложного: несколько сменяющих друг друга фонов, два ...Завершен15 лет назад
Вся информация здесь: http://docs.google.com/Doc?id=dhp7s6sq_24gbrn33mvЗавершен15 лет назад
Есть готовый сайт, свёрстанный на таблицах. Требуется переверстать на блочную вёрстку под CMS MODx. Верстка должна быть семантически верной и проходить валидацию. Пожалуйста давайте 1-3 ссылки на свои работы. Сайт: http://www.gamucci.com/HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад