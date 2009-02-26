Флеш баннер 468x60. Просто и стильно.

БаннерыЗавершен6 заявок129 просмотров
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Слегка анимированный фон, четыре текстовые фразы и лого. Лого и шрифты прилагаются.

15 лет назад
pbashkatov
Павел 
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
15 лет назад
$40
1 день
Как всегда, Сергей выполнил задачу на отлично. Быстро внёс необходимые коррекции и подошёл к работе ответственно. Рекомендую и буду продолжать сотрудничество!
Не первый и надеюсь не последний проект! Рад нашему сотрудничеству.
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