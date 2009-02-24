Фото для шапки на сайт

$10
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Требуется три-четыре фотографии Московской Красной площади, Кремля - отличного качества, обработанные через фотошоп - для шапки на сайт.

Размеры 550*287 пикселей.

15 лет назад
vipden
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
Obsession
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный профессионал своего дела! Делает все с душой и сама предлагает варианты как можно сделать лучше. Сделала намного лучше чем я хотел, тем самым превзошла все мои ожидания. Все очень быстро и самое главное - качественно! Всем рекомендую. В дальнейшем при работе с фотографиями буду пользоваться только услугами Екатерины. Супер!!!
С Денисом было очень приятно работать. Предельно лаконичные требования к заказу, значительно упростили его выполнение. Тактичен. Вежлив. Порядочен сверх меры - это относится к перечисленной оплате, которая оказалась выше той, которая оговаривалась изначально. Спасибо. Надеюсь не в последний раз.
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