Нужен флеш баннер.

БаннерыЗакрыт6 заявок129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен хороший флеш баннер размером 468x60 .

Примеры качества:

http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=851199

http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=983780

http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=290182

http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=330601

Оплата по факту.

Предлагайте цены, сроки.

Связь по аське.

15 лет назад
google-seo
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
koMnom
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
27 отзывов
15 лет назад
$20
1 день
  • Похожие заказы

  • Нужен баннер

    $5

    Нужен простой беннер 468x60 і 88х31 giff. В личку і в аську не писать!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер для сайта

    $15

    Нужен анимированный gif или flash баннер для сайта. Содержание - на усмотрение исполнителя :) С последующим одобрением заказчиком :)

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннеры для интернет магазина

    $50

    Требуется нарисовать баннеры для интернет магазина Online-Viagra.ru. Специфика, препараты для повышения потенции. Адрес сайта: http://online-viagra.ru

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш-баннер

    Флеш баннер (тематика сайт кладоискателей), креатив приветствуется

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Добавить надписи на баннеры

    Работа такая - есть банеры на которых надписи на английском, а надо сделать на русском затерев английские. количество банеров 13 шт. Пишите цену за всю работу - без цены предложения не рассматриваются. Пример банера во вложении.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад