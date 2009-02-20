Нужен флеш баннер.

Требуется сделать анимированную картинку на тематику 23 февраля. Что-нибудь креативное с юмором
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен хороший флеш баннер размером 468x60 .
Примеры качества:
http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=851199
http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=983780
http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=290182
http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=330601
Оплата по факту.
Предлагайте цены, сроки.
Связь по аське.
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