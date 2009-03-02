Баннер для сайта

Всё происходило на уровне "лучше не придумаешь". Оставил довольно-таки сырое ТЗ (как сейчас понимаю) и исчез - обстоятельства. Вернулся - всё готово. Такое впечатление, что Елена лучше и раньше меня поняла, что именно я хотел увидеть :) Доволен сотрудничеством. Наверняка буду обращаться в дальнейшем. Спасибо огромное!