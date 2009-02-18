Работа такая - есть банеры на которых надписи на английском, а надо сделать на русском затерев английские. количество банеров 13 шт. Пишите цену за всю работу - без цены предложения не рассматриваются. Пример банера во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать баннеры для интернет магазина Online-Viagra.ru. Специфика, препараты для повышения потенции.
Адрес сайта: http://online-viagra.ru
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