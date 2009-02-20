Нужно создать баннер для конкурса прогнозов

Для портала спортивных прогнозов нужен баннер, рекламирующий ближайший конкурс прогнозов.

Размер 468*60

В баннере должно присутстовать:

1. Справа информация о спонсоре турнира - http://www.leonbets.ru/

Хватит лого и названия.

2. Текст - Призовой фонд турниры 3 тысячи рублей.

3. Текст - завлекающий, насчет того чтобы подать заявку или зарегистрироваться надо нажать на банер.

Баннер для сайта bet-ring.ru

размещен будет в шапке, желательно чтобы он в шапке смотрелся как надо. Не был чем-то инородным. Суперанимации не нужно. Просто и со вкусом!

Бюджет - 50 WMU

Пишите в аську 305670238