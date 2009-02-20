Нужно создать баннер для конкурса прогнозов

Нужны два флэш баннера и логотип. Приватно для SebaMF
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для портала спортивных прогнозов нужен баннер, рекламирующий ближайший конкурс прогнозов.
Размер 468*60
В баннере должно присутстовать:
1. Справа информация о спонсоре турнира - http://www.leonbets.ru/
Хватит лого и названия.
2. Текст - Призовой фонд турниры 3 тысячи рублей.
3. Текст - завлекающий, насчет того чтобы подать заявку или зарегистрироваться надо нажать на банер.
Баннер для сайта bet-ring.ru
размещен будет в шапке, желательно чтобы он в шапке смотрелся как надо. Не был чем-то инородным. Суперанимации не нужно. Просто и со вкусом!
Бюджет - 50 WMU
Пишите в аську 305670238
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