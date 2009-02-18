Gif - логотип

$1
БаннерыЗавершен15 заявок286 просмотров
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Здравствуйте, имеется готовый Gif - логотип. Также полностью он есть и в исходнике с расширением .fla (для Flash). Необходимо убрать фон, сделать background прозрачным.

15 лет назад
maranelloA
43 годаИталия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
the
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$1
1 день
Мастер своего дела! Отлично выполнил работу. Качественно и в срок. Рекомендую как специалиста.
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