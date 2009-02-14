3 Flash баннера (тематика хостинг)

Привет.

Требуется разработка 3 flash баннеров. По размеру не очень "весовых". Ротацию в одной из самых крупных баннерной сети.

468х60 - 2 штуки

120x600 - 1 штука

Тематика: Телекоммуникационные услуги. Конкретно: Хостинг (Unix/Windows платформы).

Конкретных пожеланий и ТЗ не будем выставлять. Охота чтоб дизайнер проявил свою смекалку, креативность или как угодно это называйте. Поиск дизайнера для баннеров больше похож на тестовый. Те с кем сработаемся, будем работать долго. У нас ценится время, и искать на каждый заказ новых людей нету не желания, не времени. Время деньги ;)

Больше интересует рисованная анимация, а не слайдовость (такое и наши люди смогут сделать :))) ) Хотя... Если красиво и цепляет - ГУД!

Бюджет носит больше как информационный характер. Если вы не согласны с тем бюджетом что тут выставлен - значит вы готовы сказать сколько подобная работа стоит. Значит обращайтесь через сообщения или в icq 394244178.

P.S: Очень "горит", насяльникэ :)

P.S.S: Есть свои идеи, считаешь что написали фигню... Обращайся в ICQ. Готовы на грейзи идеи.

P.S.S.S: В качестве бонуса, готовы даже Win/Unix хостинг аккаунта дать на интересный срок. ДЦ свой (UA). Каналы свои. Железяки и сисопы свои в офисе :) Бартер - не вопрос ;)