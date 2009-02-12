Сделать кнопочку 88х31

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Нужно сделать кнопочку для сайта www.ukr-firma.com

На кнопке должно быть написано участник и ниже надпись www.ukr-firma.com

Должна быть какае-то анимация не большая.

формат - gif

По дизайну желательно посмотреть как на сайте.

Ваша цена и сроки. Желательно быстрее:)))

Получить должен саму кнопку и исходник.

Мля такая кнопка стоит 2 бакса, ну 5 на худой конец 10$. Ну аж никак не 30 и не 40$ как мне пишут. У кого такие предложение не тратьте свое время не пишите вобще.

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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