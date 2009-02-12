Gif баннер к 14 февраля

Нужно сделать 2 статических jpg-баннера на сайт. Первый баннер — контактный (будет указана контактная информация) Второй баннер — рекламный (информирует о проводящейся акции) Оба баннера статичные. По 100р. за баннер. !!!Примеры обязательны!!! Спасибо.