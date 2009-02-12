Gif баннер к 14 февраля

Нужен мультяшный баннер на Flash, для рекламы Системы слежения за собакой Garmin Astro 220 Размер 460x80 Прошу по ICQ не предлагать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен гиф баннер на тему 14 февраля.
1. Buy any tool on Feb, 14 and
2. get another one for your beloved
3. for FREE
Купи одну программу для себя, получи вторую бесплатно для любимого/любимой.
Размеры: 300х40.
Cроки выполнения - до 12 февраля, вечер.
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