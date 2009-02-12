2 статических баннера

БаннерыЗавершен32 заявки380 просмотров
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Нужно сделать 2 статических jpg-баннера на сайт.

Первый баннер — контактный (будет указана контактная информация)

Второй баннер — рекламный (информирует о проводящейся акции)

Оба баннера статичные. По 100р. за баннер. !!!Примеры обязательны!!!

Спасибо.

15 лет назад
Lenya82
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$6
1 день
stalker_1
Дмитрий 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$15
2 дня
Дмитрий разрабатывал для нас логотип, предложил несколько достойных вариантов, из которых мы выбрали один. Пунктуальный, внимателен к пожеланиям заказчика. Рекомендую!
Отличный, приятный в общении заказчик. Четко сформулированная задача, моментальная оплата, даже выше оговоренной. Работой с Леонидом остался крайне доволен.
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