Нужно создать флеш баннер для портала

Необходимо подправить дизайн во флеше. А именно 1. сделать дизайн таблицы (вид таблицы прикреплен) 2. придумать какой-нибудь красивый эффект кнопки в виде стрелочки (на банере расположенна в низу 2 стрелочки) 3. что нибудь сообразить с эффектом над линиями. 4. ...