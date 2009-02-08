Баннеры для сайта аvishka.ru

Что нужно сделать? Баннер Вес не более 350 килобайт размеры 234 на 60 пикселей формат .gif (не флеш) 5 слайдов (смотри файл пример - там формат gif) 1 "Аренда 4-5 дней 8000 р. 2 плазменная панель 42" (текст ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать баннеры Горизонтальные: 468x60 Вертикальный: 120x600 Квадратный 100х100 для проекта www.avishka.ru (художественные гей фильмы, анимэ, игры)
Пожелания. Желательно сделать в gif-е
Анимационный, в смысле смены картинок или надписей. Текст должен отражать основные услуги сайта.
Оплата в рублях через яндекс деньги. Бюджет 1500 рублей за всё.
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