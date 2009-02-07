Нужно 2 баннера.

Требуется создать Flash баннер для сайта. Размер 500х200 (размер в px, высоту можно сделать чуть больше). Присылайте пожалуйста примеры своих работ и стоимость создания аналогичных по сложности. (Комментарии скрыты от других фрилансеров.) Сюжет баннера и дальнейшее обсуждение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать в флеше два банера по 15 вмз за каждый.
Сделать нужно сегодня.
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