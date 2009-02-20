Разработка флеш баннера для тендер центра № 2

# 1 — $

Вчерашний объявлений конкурс пропал из базы по не понятным мне причинам, по этому повторяю еще раз.

Нужно разработать баннер для тендерного центра YPAG.RU

http://www.ypag.ru/tenders/

Цель баннера: просто и лаконично донести тем кто ищет поставщиков о новой и удобной услуге - Тендер центр

Конечная задача баннера - это объявленый тендер.

адрес регистрации тендера и ссылка баннера http://www.ypag.ru/add_tender.php

В качестве примера лозунг:

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А мы уже нашли для Вас 1 000 000 поставщиков товаров и услуг!

Тендерные центр YPAG.RU

Баннер должен быть Flash

На баннере обязательно должен присутствовать логотип справочника: http://www.ypag.ru/fon/logo.png

Баннер: 468*60, но должен растягиватся без потери качества и на большие размеры.

Подведение итогов конкурса:

Все поданные на конкурс баннеры будут включены в нашу бизнес сеть

После 3 суток (если баннеров будет больше 5 - 6 суток)

подведение итогов будет подводится следующим образом:

Количество регистраций * ctr баннера

Тот баннер у которого будет самый высокий рейтинг, его дизайнер получит призовой фонд 100 wmz

Результаты конкурс будут подведены на 7 день и выложены тут.

Справки по icq 144034501