ПРАЙС
Стоимость флешгиф баннера с нуля (под ключ) – от 5000р. (сценарий_концепцию придумываю сам)
Стоимость флешгиф баннера только по вашему сценарию_концепции (текстовка, оформление, стиль) – от 3000р.
Стоимость флешгиф баннера полностью по вашей готовой раскадровке – от 1000р.
Стоимость ресайза – 50% от стоимости баннера.
Если в баннере используется интерактив + 1000р. к общей стоимости.
Статика – от 500р.
Сроки изготовления флеш баннера – от 1 до 7 дней (в зависимости от загруженности).
При заказе от 3-х баннеров и выше – СКИДКИ (обсуждается индивидуально).
Бланк ТЗ для заполнения можно скачать по ссылке files.mail.ru/VINWWT
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
14 лет назад
Выполненной работой доволен, исполнитель адекватный, терпеливый, (по ходу пришлось пару раз изменить сценарий анимации, но взамен я сам подыскал картинки). Сам флэш знает прекрасно. Предложил пару идей, за что благодарен ему. Рекомендую.
Ответный отзыв
Был рад поработать с этим заказчиком, адекватен, оплата своевременная! Рекомендую!
$33
10 баллов
14 лет назад
Спасибо хорошая работа
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую!
$100
10 баллов
15 лет назад
Отлично и быстро выполнил конкурсную работу! Поздравляем!
Ответный отзыв
Даволен сотрудничеством! Работа оплачена, РЕКОМЕНДУЮ!
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга