leva-navigator

Михаил leva-navigator

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

ПРАЙС

Стоимость флешгиф баннера с нуля (под ключ) – от 5000р. (сценарий_концепцию придумываю сам)

Стоимость флешгиф баннера только по вашему сценарию_концепции (текстовка, оформление, стиль) – от 3000р.

Стоимость флешгиф баннера полностью по вашей готовой раскадровке – от 1000р.

Стоимость ресайза – 50% от стоимости баннера.

Если в баннере используется интерактив + 1000р. к общей стоимости.

Статика – от 500р.

Сроки изготовления флеш баннера – от 1 до 7 дней (в зависимости от загруженности).

При заказе от 3-х баннеров и выше – СКИДКИ (обсуждается индивидуально).

Бланк ТЗ для заполнения можно скачать по ссылке files.mail.ru/VINWWT

Отзывы заказчиков
Gastorr
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Flash заставка
Выполненной работой доволен, исполнитель адекватный, терпеливый, (по ходу пришлось пару раз изменить сценарий анимации, но взамен я сам подыскал картинки). Сам флэш знает прекрасно. Предложил пару идей, за что благодарен ему. Рекомендую.
Был рад поработать с этим заказчиком, адекватен, оплата своевременная! Рекомендую!
Ответный отзыв
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$33
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать баннер антикризисной акции
Спасибо хорошая работа
Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
sergey24
Сергей 
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
$100
10 баллов
15 лет назад
Разработка флеш баннера для тендер центра № 2
Отлично и быстро выполнил конкурсную работу! Поздравляем!
Даволен сотрудничеством! Работа оплачена, РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга