ПРАЙС

Стоимость флешгиф баннера с нуля (под ключ) – от 5000р. (сценарий_концепцию придумываю сам)

Стоимость флешгиф баннера только по вашему сценарию_концепции (текстовка, оформление, стиль) – от 3000р.

Стоимость флешгиф баннера полностью по вашей готовой раскадровке – от 1000р.

Стоимость ресайза – 50% от стоимости баннера.

Если в баннере используется интерактив + 1000р. к общей стоимости.

Статика – от 500р.

Сроки изготовления флеш баннера – от 1 до 7 дней (в зависимости от загруженности).

При заказе от 3-х баннеров и выше – СКИДКИ (обсуждается индивидуально).

Бланк ТЗ для заполнения можно скачать по ссылке files.mail.ru/VINWWT