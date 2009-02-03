Необходимо сделать флеш баннер в 4 кадра Просто белый фон c черной рамкой тонкой и надписи сменяющие друг друга. Всё. Размер 600*90. Желательно сделать быстро, текст дам исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать баннер 100х100 для проекта www.studentufa.ru
Баннер будет размещен на страничке партнера.
Пожелания. Желательно сделать в gif-ке или в чем то похожем (но не во флэше)
Анимационный, в смысле смены картинок или надписей. Текст должен отражать основные услуги сайта. Дополниельные вопросы по icq 482891260
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