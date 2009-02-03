Необходимо разработать баннер 100х100 для проекта www.studentufa.ru

Баннер будет размещен на страничке партнера.

Пожелания. Желательно сделать в gif-ке или в чем то похожем (но не во флэше)

Анимационный, в смысле смены картинок или надписей. Текст должен отражать основные услуги сайта. Дополниельные вопросы по icq 482891260