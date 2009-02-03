Flash ролики

Здравствуйте,

Ищу хорошего flash аниматора для долгосрочного сотрудничества по созданию рекламных роликов (по суте баннеров, только 1024х768) на проектной основе.

Я этим занимаюсь уже несколько лет, объемы постоянно растут.

Примеры роликов и ТЗ

http://olegfilimonov.com/35.zip (только ТЗ)

http://olegfilimonov.com/104.zip

http://olegfilimonov.com/108.zip

Средняя продолжительность ролика 15-20 сек. Возможны несколько правок. Изменения после принятия ролика клиентом 50% от стоимости.

Я плачу 700 руб за ролик.

Содержание роликов обычно на Норвежском, комментарии к ним на английском.

Я ищу человека который подходит к любой работе творчески, а не просто лишь бы сделать. Это обычно выражается в небольшой анимации логотипа и подобных приятных мелочах. По мимо этого, человек должен обладать общим чувством стиля (или вкусом), как в плане макетирования, так и по цветам, шрифтам. Который умеет самостоятельно оценить ситуацию и выполнить работу максимально хорошо из того что есть, не задавая при этом кучу ретарических вопросов и реплик на тему: «как мало материалов», «какие плохие материалы», «что это за бред …», «что за идиоты это заказли», «это невозможно …» …

Для оценки мне нужны как минимум примеры ваших работ. Тем кто сделает 35 ролик (он уже есть потом можно будет сравнить), для оценки реальной работы по теме, отдается преимущество.

Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация:

Примеры работ?

Время на реализацию одного ролика?

Страна, город проживания?

Дата рождения (дд/мм/гг)?

Skype?

Все это присылайте на [email protected]

Успехов!

Олег