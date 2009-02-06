Баннер на флеше для игрового сайта

$100
БаннерыЗавершен41 заявка395 просмотров
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На игровом сайте games.krutomer.ru подключаются партнерские игры от livegames.ru. Требуется создать баннер для размещения на games.krutomer.ru с целью рекламы раздела многопользовательских игр. Игры будут проходить со свом логотипом как принадлежащие основному игровому сайту.

Размер баннера 720х100.

Креатив полностью ваш, графические материалы и тексты тоже подготавливаете вы.

15 лет назад
krutomer
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
15 лет назад
$60
2 дня
Заказ выполнен на высшем уровне, очень впечатляет профессионализм!
Отличный заказчик. Приятно работать.
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