Баннер на флеше для игрового сайта

На игровом сайте games.krutomer.ru подключаются партнерские игры от livegames.ru. Требуется создать баннер для размещения на games.krutomer.ru с целью рекламы раздела многопользовательских игр. Игры будут проходить со свом логотипом как принадлежащие основному игровому сайту.

Размер баннера 720х100.

Креатив полностью ваш, графические материалы и тексты тоже подготавливаете вы.