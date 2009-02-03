Задача: определить шрифт и по возможности сделать надпись по образцу сама надпись: "Недвижимость в Турции от застройщика!", "Недвижимость в Турции от ЗАСТРОЙЩИКА!" образец во влажении. ваши цены и предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен баннер для сайта http://www.marryday.kz.
Размер 125х125.
Баннер должен быть в стиле шапки сайта. шапка сайта в приложении.
Информация для баннера может быть следующей.
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