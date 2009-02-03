Нужен баннер

$20
БаннерыЗавершен46 заявок565 просмотров
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Нужен баннер для сайта http://www.marryday.kz.

Размер 125х125.

Баннер должен быть в стиле шапки сайта. шапка сайта в приложении.

Информация для баннера может быть следующей.

marryday.kz.

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15 лет назад
Romashka007
Анастасия 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранные исполнители
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое за оперативную работу - разработка баннера за 1 день. Работать с таким человеком приятно. Рекомендую.
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smolina
Мария 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$20
1 день
Выражаю большую благодарность Смолиной Марии за отличную работу. Задание было выполнено очень оперативно. Были представлены сразу несколько вариантов. Все правки и корректировки произведены точно и очень быстро. Рекомендую всем.
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