Создание баннеров для магазина.

$50
БаннерыЗавершен5 заявок143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТРебуется создание двух статичных баннеров для магазина. Все описание и ТЗ прилагаются.

15 лет назад
fuzz
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$30
2 дня
Все было сделано быстро, точно. Сделал предоплату- на следующий день все было готово. Обращайтесь к Ирине и получите хороший результат. Приятно было работать.
Адекватный заказчик, доброжелательное общение, предоплата и оплата задания - без проблем.
  • Похожие заказы

  • Анимированная иллюстрация

    $30

    По уже готовой иллюстрации (вектор или растр) нужно сделать небольшую flash анимацию (например движение от ветра). 10-30$ за картинку. Картинок много. Просьба указывать примеры подобной работы. По портфолио лазить не буду - без ссылки сразу удаляю.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash баннер с движением картинки

    Задача: фотография. человек. при наведении плавный кивок примерно в 1 секунду. Основное: плавность, обработка краев движущейся части фотографии. Кивок должен происходить при наведении мышью 1 раз, т.е. кивает каждое наведение мышью.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash чашка

    Задача: реалистичное движение кофе в чашке при движении кружки Описание №1: при наведении чашка описывает окружность (типа болтаем кофе в чашке). движение жидкости должно соответствовать реальному движению воды/кофе, т.е. пузырики пены и т.п. Описание №2 (пример решения): ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш - шапка и баннеры

    $150

    Флэш-Шапка для сайта Виртуальный Торговый Центр Челябинска, сейчас сайт здесь mymgn.info. В синих цветах, обыгрывает что это торговый центр, анимации не нужно много. Ширина 990 pix. На основе этой же идеи и графики баннеры размеров 240x300, 468x80, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать баннер интернет-магазину

    $25

    Нарисовать баннер, интернет магазин, по продаже компьютерных игр. Человек получает ключ мгновенно после оплаты. Размер баннера 468х60. Язык – русский, целевая аудитория 14-28 Перечень игр World of Warcraft Lineage II Guild Wars Age of ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash banner

    $25

    Требования к баннеру: оригинальный подход к исполнению, чтобы хотелось нажать и на фоне подобных явно выделялся. Выделялся не ярким цветам и оригинальностью и оформлением. Использовать картинки с сайта. ТЗ вышлю на мыло.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • 10 эффектных баннеров разных размеров

    $100

    Необходимо создать эффектные баннеры. Тематика -- Форекс/Forex/Трейдинг. Нужен креативный человек, который сможет хорошо и четко нарисовать. Детали и слоганы -- при контакте. Размеры (по 2 баннера каждой размерности) 728x90 468x60 125x125 120x240 120x600

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание нескольких баннеров

    $50

    Здравствуйте! Необходимо создать несколько баннеров В приложенном файле - то, что есть сейчас. Но это скорее для внутренней рекламы, а не для баннерной сети - CTR маленький. Задача: почти полный креатив. Требования: присутствие логотипа, слогана, привлекательность, соответствие тематике, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад