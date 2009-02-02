Создание баннеров для магазина.

Флэш-Шапка для сайта Виртуальный Торговый Центр Челябинска, сейчас сайт здесь mymgn.info. В синих цветах, обыгрывает что это торговый центр, анимации не нужно много. Ширина 990 pix. На основе этой же идеи и графики баннеры размеров 240x300, 468x80, ...