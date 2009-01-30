Создание нескольких баннеров

Здравствуйте! Необходимо создать несколько баннеров

В приложенном файле - то, что есть сейчас. Но это скорее для внутренней рекламы, а не для баннерной сети - CTR маленький.

Задача: почти полный креатив.

Требования: присутствие логотипа, слогана, привлекательность, соответствие тематике, красочность, фирменные цвета.

Нужно создать несколько баннеров по 2 проектам www.bud-line.com.ua и www.webauto.com.ua.

1. Флеш Баннер WEBAUTO вебавто размером 214*214 SWF - для внутренней рекламы на сайте www.bud-line.com.ua (посмотрите, сейчас там отбойник FAVORIT Logistic)

2a. Баннер BUDLINE GIF размер 468*60

3a. Флеш Баннер BUDLINE размер 468*60

4a. Баннер BUDLINE GIF или Flash (по выбору, что эффективнее) размер 160*60

5a. Баннер BUDLINE GIF или Flash (по выбору, что эффективнее) 120*600

4. Баннер GIF размер 160*60

5. Баннер GIF размер 468*60

Ограничение по размеру 32Кб.

Есть исходник FLA (вложены) - если нужно что-то еще (картинки, логотипы, например) - сообщите.

Логотипы и, возможно, другие материалы предоставлю по почте.