Необходим gif баннер

Нужен баннер 468х60 для проекта http://wmstream.ru. Тематика думаю будет ясна после посещения сайта.

Стиль, цвета, количество слайдов, длительность и любые другие идеи все на Ваше усмотрение. Я так же жду примеров работ от Вас и цену.

Заказ НЕ срочный т.е. у Вас есть время удивить меня))