Баннер и Флаер для Апарт-Отеля Размеры баннера: 160 х 100 пикселей. Формат GIF. Размер флаера: 1/4 от А4 формата Подробное описание во вложенном файле. Основное требование: элегантность и вкус.Исполнителя выберу в течение 1-3 дней. Если есть идеи, пишите. ...
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Необходимо сделать баннер в 4 кадра
Просто белый фон и надписи сменяющие друг друга. Всё.
Размер 500*90.
Желательно сделать быстро, текст дам исполнителю.
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