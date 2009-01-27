Сделать баннер в 4 кадра

$5
БаннерыЗавершен14 заявок227 просмотров
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Необходимо сделать баннер в 4 кадра

Просто белый фон и надписи сменяющие друг друга. Всё.

Размер 500*90.

Желательно сделать быстро, текст дам исполнителю.

15 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
diroll
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Просто супер!!! Очень быстро, качественно и главное как я хотел, да что там, даже лучше. Рекомендую человек реально Профи!
Отличный заказчик. Все понятно, оплата вовремя. Приятно иметь дело.
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