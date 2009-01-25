Баннер и Флаер для Апарт-Отеля

Размеры баннера: 160 х 100 пикселей. Формат GIF.

Размер флаера: 1/4 от А4 формата

Подробное описание во вложенном файле. Основное требование: элегантность и вкус.Исполнителя выберу в течение 1-3 дней. Если есть идеи, пишите. На проект тратить много не буду, поэтому, если Вы мне не по карману, не надо меня и себя расстраивать.