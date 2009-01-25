Сделать красивый яркий баннер 200х300

Ширина 200

Высота 300

Должен быть простым, красивым, ярким, притягательным:)

Должны быть надписи КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ в обязательном порядке, и сколько б кадров в баннере небыло эта надпись должна быть постоянно.

P.S. Блин вы что совсем совесть потеряли, что вы мне пишите в приват цены по 100-150$ за обычный баннер.

Такие заявки рассматривать не собираюсь, можете и не писать.