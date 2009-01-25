Сделать красивый яркий баннер 200х300

БаннерыЗавершен36 заявок342 просмотра
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Сделать красивый яркий баннер 200х300

Ширина 200

Высота 300

Должен быть простым, красивым, ярким, притягательным:)

Должны быть надписи КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ в обязательном порядке, и сколько б кадров в баннере небыло эта надпись должна быть постоянно.

P.S. Блин вы что совсем совесть потеряли, что вы мне пишите в приват цены по 100-150$ за обычный баннер.

Такие заявки рассматривать не собираюсь, можете и не писать.

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lucieferius
Люц 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Рекомендую всем.
Работой с заказчиком остался доволен.Чёткое техническое задание, мгновенная оплата за работу.
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