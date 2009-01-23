Анимировать 5 маленьких картинок

Нужно создать один gif баннер размером ширина 210 высота 350. Нужно в баннере написать такие слова как каталог предприятий, акция и т.д. подробнее в личке. Можно и флэф, но баннер должен быть простым, понятным, притягательным, читабельным:)))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Флэшер для анимации 5 небольших элементов для сайта.
В частности, пример: слово "КУРОРТ" нужно по нему как то красиво пробегал лучик.. или что то в этом роде..
цена вопроса 150р за 1 элемент
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