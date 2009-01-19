Дизайн баннера для FUN

Необходимо разработать дизайн баннера размером высота - 1,2 м на длинна - 2,5 м с учетом корпоративного стиля на funlife.com.ua Ограничения - лого должно остаться без изменений. Слоган: Живи в стиле FUN или дарите праздник вместе с FUN. также необходимо разместить одну из фраз: Экстрим! Арденалин! Эмоции! Драйв! Только FUN может обеспечить все это в одном наборе! или FUN - необычный подарок - увлекательное впечатление на выбор! Дргих органичений ни по цветовой гамме, ни по наполнению - нет.

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