Дизайн баннера для FUN

БаннерыЗакрыт55 заявок642 просмотра
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Необходимо разработать дизайн баннера размером высота - 1,2 м на длинна - 2,5 м с учетом корпоративного стиля на funlife.com.ua Ограничения - лого должно остаться без изменений. Слоган: Живи в стиле FUN или дарите праздник вместе с FUN. также необходимо разместить одну из фраз: Экстрим! Арденалин! Эмоции! Драйв! Только FUN может обеспечить все это в одном наборе! или FUN - необычный подарок - увлекательное впечатление на выбор! Дргих органичений ни по цветовой гамме, ни по наполнению - нет.

Заранее благодарны за внимание!

15 лет назад
funlife
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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