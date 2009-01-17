Создать баннеры GIF и SWF (5 видов, 2 баннера)

$50
БаннерыЗакрыт30 заявок354 просмотра
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Здравствуйте! Из приложенного баннера в архиве BL нужно сделать:

1. Баннер SWF размер 240*400

2. Баннер GIF размер 240*400

3. Баннер SWF размер 160*60

4. Баннер GIF размер 160*60

5. Баннер GIF размер 468*60

Ограничение по размеру 32Кб.

По GIF особых требований нет..главное сохранить суть, стиль и ужать в 32 КБ.

Есть исходник FLA - если нужно что-то еще (картинки, логотипы, например) - сообщите.

15 лет назад
alebedynets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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