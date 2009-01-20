Создание flash баннера 190x60

БаннерыЗавершен41 заявка375 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По сути задание не сложное, я даю Вам логотип (формат cdr - 11 версия) нужно просто сделать с ним динамику, т.е. чтобы просто привлекал внимание на странице.

Так же при клике на баннер был переход на страницу которая задается через параметр link

15 лет назад
givchuk
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Lucieferius
Люц 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$10
1 день
Все отлично сделал, дороботкой занимались вместе без каких либо упреков с его стороны. Работой остался доволен.
  • Похожие заказы

  • Флеш баннер с одним сценарием в двух размерах

    Требуется разработать 2 флеш-баннера. Сценарий в обеих баннерах один и тот-же. Отличаются только размерами: 468х60 и 500х80. Вес до 30-35кб. Ссылка должна передаваться из параметров через clickTAG. Ничего сложного: несколько сменяющих друг друга фонов, два ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер для продажи квартиры

    $50

    Банер 235х250 Надпись, картинка, ява или флеш Квартира от собственника без посредников. $140 000 за 118 кв.м. Бюджет до 50$ Фото объекта можно посмотреть тут tuscasas.1gb.ru/, весь сайт посвящен одним апартаментам.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Гиф

    $5

    Гиф Нужно сделать т3 в приложение

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер для сайта

    $5

    Нужен баннер для сайта по дизайну интерьера. В банере 3 сменных картинки по тематикам. Тематики изображений: - дизайн интерьера; - мебель в интерьере; - ремонт квартиры; Размер 200х300 px От вас цены, сроки, портфолио, № ICQ Оставляйте свои предложения здесь - все ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер для девелопера

    Надо нарисовать банер для девелоперской компании (она же и продавец недвижимости). Бюджет - до 35 долларов. банер 468 х 60, желательно сделать с логотипом. Логотип в приложении. ява, флеш, или просто картинка. Если ява или флеш, надписи: Продажа. Аренда. Недвижимость класса ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужны баннеры

    Здравствуйте!! Нужно изготовить Flesh банер 150*150 для партнёрки, баннер 468*60 для сайта clubcazino.net для шапки сайта,и 468*60 рекламный баннер .... Может быть ещё баннеры,всё зависит от Ваших цен!!! Жду предложения с ценами

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад