Нужен баннер

Необходим FLASH баннер 720 на 120 со ссылкой на http://corp.univer.ru/capital/services/ 1 слайд Текст: Цены на акции достигли исторических минимумов! Изображение: Падающий до нуля график, тревожный фон, возможно расстроенные фигуры брокеров! 2. слайд Текст: Покупать нельзя продавать! Изображение: Мерцающие внутри предложения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основе банера (в приложении) нужно изготоить такой же,только другого размера (235x250 px).Часть текста удалим.
Жду предложений по срокам и стоимости.
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