Нужен gif - баннер

Баннер (простой, четкий, легкий) нужен в трех размерах.

Оплата по безопасной сделке с заключением договора.

Тематику, текст - согласуем.

Анимация, кол-во слайдов, дизайн, длительность, эффекты и пр. - все по вашему выбору. Ничего сложного не нужно, главное, чтобы смысл доходил до адресата.

Не срочный заказ.

Предложения цены, сроки, примеры работ (именно, анимационные gif) здесь. Тексты скрыты, так что в ЛС писать не нужно. Я свяжусь по ЛС.