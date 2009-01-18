Баннер и логотип для строительного блога

$30
БаннерыЗакрыт36 заявок399 просмотров
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Здравствуйте, исходя из отсутствия четкого понимания дизайна для заказа, прошу выполнить следующую работу. Необходим баннер 468х60 в стиле web 2.0 для строительного блога, название файла wide.jpg. Также нужен для этого же блога логотип, название файла logo.png, по размеру - чем легче - тем лучше.

15 лет назад
SergeyMal
58 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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