Необходим FLASH баннер 720 на 120 со ссылкой на http://corp.univer.ru/capital/services/

1 слайд

Текст: Цены на акции достигли исторических минимумов!

Изображение: Падающий до нуля график, тревожный фон, возможно расстроенные фигуры брокеров!

2. слайд

Текст: Покупать нельзя продавать!

Изображение: Мерцающие внутри предложения два восклицательных знака (после «покупать» - синего цвета, после «нельзя» - красного). Вопросительный фон. Задумчивый образ человека, застывшего в нерешительности.

3. слайд

Текст: На минимумах покупать! Нельзя продавать!

Грамотные инвесторы видят верные знаки!

Изображение: Решительный позитивный фон. Возможно образ успешного, умного человека.

4. Слайд

Текст: Новичкам поможем мы! Мы знаем о фондовом рынке все!

Изображение: позитивный фон. Образ поддержки (возможно учитель и ученик или один человек помогает другому)

5. Слайд

Текст:УНИВЕР Капитал: брокерское обслуживание, Инернет-трейдинг, учебный центр.

792-55-50

Изображение: Красно синий фон. Логотип компании.

Для адекватной оценки исполнителя выкладывайте баннеры на начальной стадии тоесть 1 слайда (1этап) достаточно для оценки исполнителя! только потом буду выбирать

[email protected]