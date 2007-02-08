Особая специализация на сайтах курортной тематики, но делаем сайты на любые темы.

Мини Сайт - 3000...5000 рублей

Сайт Визитка - 12000 рублей

Сайт Оптима - 18000 рублей

В стоимость уже входит: легкий тематический дизайн, индивидуальная система управления, начальная оптимизация, месяц начального продвижения, домен (если нужен) и хостинг на год!

Наращивание ТИЦ - от 5 до 20 тр - разовая оплата! Ни каких покупных ссылок! Вся ссылочная масса от реальных рабочих сайтов из новостей и информационных публикаций. Средний показатель - 50, максимальный - 140