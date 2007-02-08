Особая специализация на сайтах курортной тематики, но делаем сайты на любые темы.
Мини Сайт - 3000...5000 рублей
Сайт Визитка - 12000 рублей
Сайт Оптима - 18000 рублей
В стоимость уже входит: легкий тематический дизайн, индивидуальная система управления, начальная оптимизация, месяц начального продвижения, домен (если нужен) и хостинг на год!
Наращивание ТИЦ - от 5 до 20 тр - разовая оплата! Ни каких покупных ссылок! Вся ссылочная масса от реальных рабочих сайтов из новостей и информационных публикаций. Средний показатель - 50, максимальный - 140
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$140
10 баллов
15 лет назад
Спасибо Юрию за сделанную работу. Всё выполнено хорошо, без задержек, недопониманий и других проблем. И главное недорого и за нормальное качество (в отличии от некоторых)! Поэтому не прощаюсь с ним и в будущем ещё буду обращаться и другим советую!
Ответный отзыв
Надежный заказчик, оплата без проблем. Все данные предоставил понятно и быстро.
$100
10 баллов
17 лет назад
Заказ был выполнен идеально это при условии того что не было четкого ТЗ. Все честно, грамотно и в срок. Поддержка просто супер.
$120
10 баллов
17 лет назад
Из 18 присланных работ все, что было нужно смог предложить только U100. Это готовый сайт с системой управления, годовое размещенние и имя, при чем очень приемлемая цена - 3500 рублей.
$80
10 баллов
17 лет назад
быстро и качественно внедрен скрипт каталога ссылок в дизайн моего сайта! сам по себе скрипт удобен и в работе и в администрировании! всё отлично работает)) прошу самим в этоом убедиться и зарегиться: http://links.uvelir-studio.info/ и ещё: удобно, что оплата после выполнения заказа, вижу за что плачу!
Сайты «под ключ»
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