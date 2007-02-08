U100

Юрий U100

 
51 годРоссия/Нижний Новгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Особая специализация на сайтах курортной тематики, но делаем сайты на любые темы.

Мини Сайт - 3000...5000 рублей

Сайт Визитка - 12000 рублей

Сайт Оптима - 18000 рублей

В стоимость уже входит: легкий тематический дизайн, индивидуальная система управления, начальная оптимизация, месяц начального продвижения, домен (если нужен) и хостинг на год!

Наращивание ТИЦ - от 5 до 20 тр - разовая оплата! Ни каких покупных ссылок! Вся ссылочная масса от реальных рабочих сайтов из новостей и информационных публикаций. Средний показатель - 50, максимальный - 140

Отзывы заказчиков
sergiy77
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$140
10 баллов
15 лет назад
Создать админчасть и движок для сайта
Спасибо Юрию за сделанную работу. Всё выполнено хорошо, без задержек, недопониманий и других проблем. И главное недорого и за нормальное качество (в отличии от некоторых)! Поэтому не прощаюсь с ним и в будущем ещё буду обращаться и другим советую!
Надежный заказчик, оплата без проблем. Все данные предоставил понятно и быстро.
Ответный отзыв
optovek
55 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Создать сайтик
Заказ был выполнен идеально это при условии того что не было четкого ТЗ. Все честно, грамотно и в срок. Поддержка просто супер.
Pretty
Гость 
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$120
10 баллов
17 лет назад
Дизайн курортного сайта
Из 18 присланных работ все, что было нужно смог предложить только U100. Это готовый сайт с системой управления, годовое размещенние и имя, при чем очень приемлемая цена - 3500 рублей.
Uvelir-studio
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$80
10 баллов
17 лет назад
Требуется небольшой скрипт каталога ссылок
быстро и качественно внедрен скрипт каталога ссылок в дизайн моего сайта! сам по себе скрипт удобен и в работе и в администрировании! всё отлично работает)) прошу самим в этоом убедиться и зарегиться: http://links.uvelir-studio.info/ и ещё: удобно, что оплата после выполнения заказа, вижу за что плачу!
Сайты «под ключ»
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