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Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
13 лет назад
Юрий - добросовестный специалист. Вытянул очень тяжелый проект за более чем разумную стоимость. Во многом пошел на встречу, за что ему отдельная благодарность.
Ответный отзыв
Доволен работой с Алексеем. После предоставления достаточно подробного задания постоянно находился на связи для решения текущих вопросов по проекту. Информация и материалы предоставлялись без задержек. Также без задержек и в полном объеме предоставлялась оплата этапов разработки. Спасибо за сотрудничество.
$100
10 баллов
13 лет назад
Как обычно, все сделано на самом высоком уровне! Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
С Алексом приятно работать - Всегда четкое задание, полный набор материалов для работы и своевременная оплата. Рекомендую безоговорочно.
$20
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен работой Юрия. Он не только сделал флэшку с необходимыми пояснениями, но и фактически интегрировал её в уже сверстанную страницу. Ответственный и добросовестный профессионал.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Игорем. Получил очень четко поставленное задание, расписанное по пунктам. После вставки результата работы в страницу, оплату получил мгновенно. Очень грамотный и ответственный заказчик. Рекомендую.
$100
10 баллов
14 лет назад
Юрий, Добросовестно и качественно выполнил работу по данному проекту. Всем работодателям рекоммендую его как граммотного и ответственного специалиста. Особенно приятно, что Юрий ВСЕГДА н СВЯЗИ. Не приходиться нервничать и волноваться. На сегодняшний день продолжаю сотрудничество с Юрием и по другим проектам.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Натальей. Как заказчица, она поставила четкое и ясное задание, предоставила все необходимые материалы, в процессе работы всегда была готова оперативно ответить на возникавшие вопросы. По завершению проекта оплатила работу в полном объеме и без задержек. Доработки по проекту также были своевременно оплачены. Как человек - приятная в общении, не навязчива, но и не пускает проекты на самотек, в общем чувствует "золотую середину" и придерживается ее. С удовольствием продолжаю сотрудничать, чего и Вам желаю.
$5
10 баллов
14 лет назад
При выполнении задания Юрий предоставил подробно комментированный код
Ответный отзыв
Вопросы, которые надо было решить были поставлены четко. Оплата пришла прямо в процессе работы. После завершения, за дополнительную работу, получил бонус. В общем, впечатления о сотрудничестве самые хорошие. Рекомендую.
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