Onym

Юрий Степанец Onym

 
45 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Сертификаты

http://www.certifications.ru/publicresults.php?uid=64392

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Отзывы заказчиков
FIRMSTYLE
Алексей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$350
10 баллов
13 лет назад
Проект для Степанец Юрий Витальевич (Onym)
Юрий - добросовестный специалист. Вытянул очень тяжелый проект за более чем разумную стоимость. Во многом пошел на встречу, за что ему отдельная благодарность.
Доволен работой с Алексеем. После предоставления достаточно подробного задания постоянно находился на связи для решения текущих вопросов по проекту. Информация и материалы предоставлялись без задержек. Также без задержек и в полном объеме предоставлялась оплата этапов разработки. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
snn3
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Flash анимация и flash меню для Joomla 1.5
Как обычно, все сделано на самом высоком уровне! Продолжаем сотрудничество.
С Алексом приятно работать - Всегда четкое задание, полный набор материалов для работы и своевременная оплата. Рекомендую безоговорочно.
Ответный отзыв
Igor1972
Игорь 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Флешка с воспроизведением картинок
Очень доволен работой Юрия. Он не только сделал флэшку с необходимыми пояснениями, но и фактически интегрировал её в уже сверстанную страницу. Ответственный и добросовестный профессионал.
Доволен сотрудничеством с Игорем. Получил очень четко поставленное задание, расписанное по пунктам. После вставки результата работы в страницу, оплату получил мгновенно. Очень грамотный и ответственный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
apelsin-studio
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Создание флеш-ролика
Юрий, Добросовестно и качественно выполнил работу по данному проекту. Всем работодателям рекоммендую его как граммотного и ответственного специалиста. Особенно приятно, что Юрий ВСЕГДА н СВЯЗИ. Не приходиться нервничать и волноваться. На сегодняшний день продолжаю сотрудничество с Юрием и по другим проектам.
Очень понравилось работать с Натальей. Как заказчица, она поставила четкое и ясное задание, предоставила все необходимые материалы, в процессе работы всегда была готова оперативно ответить на возникавшие вопросы. По завершению проекта оплатила работу в полном объеме и без задержек. Доработки по проекту также были своевременно оплачены. Как человек - приятная в общении, не навязчива, но и не пускает проекты на самотек, в общем чувствует "золотую середину" и придерживается ее. С удовольствием продолжаю сотрудничать, чего и Вам желаю.
Ответный отзыв
evgorka
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Консультация
При выполнении задания Юрий предоставил подробно комментированный код
Вопросы, которые надо было решить были поставлены четко. Оплата пришла прямо в процессе работы. После завершения, за дополнительную работу, получил бонус. В общем, впечатления о сотрудничестве самые хорошие. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
13 отзывов
от $10
от 1 дня
#305
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#359
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#2741
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#5749