Очень понравилось работать с Натальей. Как заказчица, она поставила четкое и ясное задание, предоставила все необходимые материалы, в процессе работы всегда была готова оперативно ответить на возникавшие вопросы. По завершению проекта оплатила работу в полном объеме и без задержек. Доработки по проекту также были своевременно оплачены. Как человек - приятная в общении, не навязчива, но и не пускает проекты на самотек, в общем чувствует "золотую середину" и придерживается ее. С удовольствием продолжаю сотрудничать, чего и Вам желаю.